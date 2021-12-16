В Харьковской области 49-летний мужчина напал с самодельным ножом с пилы на сотрудников полиции. Он нанес правоохранителям ранения на руках и лице.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 14 декабря полицейские получили сообщение о ссоре семьи в городе Купянск.

Во время разговора с сотрудниками полиции правонарушитель напал на них с самодельным ножом из пилы, ранив пальцы рук и лица.

В прокуратуре отметили, что злоумышленник ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, в частности, за насилие в семье.

Правоохранители задержали правонарушителя и сообщили о подозрении 49-летнему мужчине. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.

Наибольшее наказание за посягательство на жизнь полицейского предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.