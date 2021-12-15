Сын наблюдал и плакал: депутат горсовета в Донецкой области покончил жизнь самоубийством

В Селидово Донецкой области трагически погиб депутат горсовета. Мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа на глазах своего семилетнего сына.

Инцидент произошел 15 декабря около 12.00. В полицию обратился сосед, ставший свидетелем самоубийства.

По предварительной информации, 35-летний мужчина вернулся домой с работы, без слов подошел к окну и выпрыгнул.

Как сообщают местные СМИ, погибшим является начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов. Они подтвердили, что на фото, опубликованном полицейскими, изображен его дом.

В соцсетях Леонид Осипов также публиковал фотографии своего сына, которому по состоянию на сегодняшний день семь лет.

Полицейские подтвердили, что с ребёнком после трагического инцидент работают психологи.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (с отметкой Самоубийство) УК Украины.

Правоохранители проверяют все версии происшествия.