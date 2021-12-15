Труп нашли в ковре: под Днепром задержали военного, убившего своего сослуживца

В Новомосковске задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в убийстве военного. Его завернутое в ковер тело было найдено на обочине недалеко от поселка Губиниха.

Вероятный убийца – также военнослужащий. Выяснилось, что преступление произошло в ночь на 12 декабря в съемной квартире в Днепре.

Между двумя мужчинами возник конфликт, и подозреваемый нанес приятелю многочисленные удары ножом. В результате 48-летний военный погиб на месте.

Чтобы избежать наказания, мужчина решил скрыть доказательства преступления. Для этого он завернул тело убитого в ковер и на автомобиле вывез его за город.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Военному уже сообщили о подозрении, досудебное следствие продолжается.

Что произошло

О том, что под Днепром в лесополосе нашли тело военнослужащего, стало известно 14 декабря.

Установлено, что военный проходил службу в воинской части А1302 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр.

Позже в полиции подтвердили, что подозреваемый в убийстве служил с погибшим в одной воинской части. По данному факту командир части А1302 назначил служебное расследование.