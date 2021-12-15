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Туман и гололед: спасатели предупреждают о І уровне опасности на дорогах 16 декабря

Анастасия Гевко редактор ленты
Туман и гололед: спасатели предупреждают о І уровне опасности на дорогах 16 декабря

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о том, что в четверг, 16 декабря, в некоторых областях Украины ожидаются туман и гололед.

В частности, ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость – от 200 до 500 м.

В то же время на западе страны на дорогах сильный гололед, спасатели объявили желтый, первый уровень опасности.

Напомним, по прогнозу синоптиков погода в Киеве на Новый год и Рождество в 2022 году будет прохладной. Кроме того ожидается небольшой снег.

Между тем, в Одессе в период новогодних и рождественских праздников ожидается морозная погода, кое-где с осадками.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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