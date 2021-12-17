Давал деньги и одевал: на Одесщине мать разрешила школьнице жить с 43-летним соседом

В Одесской области разыскивают 43-летнего мужчину, который жил и занимался сексом с 15-летней девочкой. Мать отпустила свою дочь к старшему мужчине, потому что у него были “все условия для проживания”.

Инцидент произошел в селе Кучурган. Несовершеннолетнюю односельчанку 43-летний Александр приметил еще летом, когда вместе с матерью приходила работать на его поле. Уже в сентябре 15-летняя Полина собрала вещи и переехала к мужчине насовсем.

– Мы здесь работали у него сначала, а потом она одна. Здесь она делала ему работу, он ей за это платил. И так случилось, что она сюда и переехала, – признается мать Руба Агакишиева.

Соседи давно заметили за Александром страсть к малолетним девочкам. По их словам, раньше с ним проживала еще одна девочка из неблагополучной семьи.

– Он (Александр – Ред.) просто издевался над ней. То выгонял, то пускал к себе. Имеет доступ к таким детям, он возит на работу, в поля, – рассказал неравнодушный сосед Александр.

Семья 15-летней Полины долго верила, что старший мужчина приютил ребенка из многодетной семьи, чтобы помочь и поддержать. Матери Александр рассказывал, что Полина для него как дочь.

– Там есть все условия, понимаете. Он даже ей деньги дает. А что я? Работаю в поле, зарабатываю 200 грн, – заявила мать девочки.

Однако ситуация изменилась, когда одна из соседок узнала, что Полина живет половой жизнью со своим старшим сожителем. Родной матери девочка об этом рассказать не решилась.

Что говорят в полиции

После услышанного семья 15-летней школьницы написала заявление в полицию. Девочку осмотрели эксперты, правоохранители открыли уголовное производство.

В полиции подтвердили, что за совершенное Александру светит пять лет тюрьмы. Однако когда в его дом наведались правоохранители, мужчины там не было.

По словам соседей, теперь 43-летний Александр сможет уйти от ответственности. Полиция объявила его в розыск.

Тем временем 15-летнюю Полину мать наконец-то забрала домой. Разобраться с ситуацией школьнице поможет профессиональный психолог.