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Скрывался в поле: в Винницкой области осудили парня, который покусал и ограбил девочку

Наташа Тарчевська редактор ленты
Скрывался в поле: в Винницкой области осудили парня, который покусал и ограбил девочку

В Винницкой области 25-летнего парня осудили за ограбление школьницы. Следующие четыре года он проведет за решеткой.

Инцидент произошел в конце июня в Немирове. 10-летняя девочка гуляла по городу, пока нападавший следил за ней.

Когда он убедился, что вокруг нет людей, он приблизился к школьнице и схватил ее за одежду.

Чтобы девочка не кричала и не сопротивлялась, нападающий ее укусил. После этого парень вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся.

Потерпевшая девочка пришла домой и рассказала родителям об ограблении. Когда приехала полиция, она описала своего нападающего и указала, что мужчина носит бороду.

Нападавшего задержали в тот же день: он скрывался в поле за Немировым. Увидев полицейских, он попытался скрыться, но его догнали и задержали.

Уголовное производство по делу было открыто по ч. 2 ст. 186 (Грабёж, соединенный с насилием) УК Украины.

Суд признал парня виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и семь месяцев.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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