Выпивали и экономили на отоплении: под Тернополем от переохлаждения умерла семья

В Тернопольской области в собственном доме от переохлаждения умерли сын и его пожилая мать.

Несчастный случай произошел в Кременце. В полицию обратились обеспокоенные соседи. В доме напротив свет был включен в течение нескольких дней.

Когда правоохранители проникли внутрь, была обнаружена 80-летняя женщина и ее 53-летний сын без всяких признаков жизни.

Соседи подтвердили, что мать с сыном жили бедно и оба злоупотребляли спиртными напитками.

При этом они пытались экономить на коммунальных платежах и не запаслись дровами на зиму.

Следов насильственной смерти на их телах не было: по словам криминалиста, смерть наступила от трех до пяти дней назад. По предварительным выводам, семья умерла в результате переохлаждения.

Правоохранители внесли информацию об инциденте в ЕРДР согласно ч.1 ст. 115 (с пометкой Несчастный случай) УК Украины.