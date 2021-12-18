Не хотела расчесать волосы: молодая мать рассказала, почему удушила свою двухлетнюю дочь

В Киеве арестовали 24-летнюю женщину, убившую родную дочь. Ее мать, бабушка погибшей Миланы, рассказала подробности того страшного дня.

Новость о смерти девочки застала Людмилу на работе: жуткую исповедь 24-летней дочери Юлии ей передали родственники.

Выяснилось, что молодая мать отважилась на такую ​​жестокость якобы из-за каприза двухлетней девочки. В то утро Милана не захотела расчесывать волосы и делать прическу.

— Встала, пошла зубки почистила, начала ее переодевать, села, надела подгузник, хотела прическу, а она “Мама, говорит, не хочу”. Она говорит “Чего ты так капризна?” Вот взяла на этой кровати и принялась ее давить пояском, – рассказала бабушка Людмила, не сдерживая своих слез.

После этого 24-летняя женщина хладнокровно оставила дочь на диване, а сама пошла во двор покурить.

Когда вернулась назад и поняла, что ребенок мертв, горе-мать позвонила в полицию и призналась в содеянном.

Проблемы со здоровьем

Журналистам бабушка погибшей девочки рассказала, что после родов ее дочь вынуждена была находиться в спецбольнице, поскольку уже несколько лет у нее наблюдаются проблемы с психикой.

Юлия месяцами жаловалась на то, что слышит голоса в своей голове, и даже пыталась покончить жизнь самоубийством.

Месяц назад женщину бросил ее муж, родной отец двухлетней Миланы. По одной из версий, причиной жестокого убийства могло стать желание отомстить любимому.

Бабушка подтвердила, что именно в те дни отец девочки хотел наведаться в гости, но, к сожалению, живой он ее уже не увидел.

Что решил суд

На судебном слушании, где избиралась мера пресечения, 24-летняя женщина заявила, что не понимала и не чувствовала, что делает.

Однако еще в день убийства она сама позвонила полиции и подробно рассказала обо всем, что произошло в ее доме на самом деле.

Судья не поверил в такую ​​амнезию горе-матери и отправил ее в СИЗО. Женщину точно ждет решетка, а вот тюремная или больничная — станет понятно после психиатрической экспертизы.