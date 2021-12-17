Продала дочь в сексуальное рабство: хмельничанку приговорили к 6 годам тюрьмы

Хмельницкий горрайонный суд осудил 44-летнюю женщину, пытавшуюся продать родную дочь в сексуальное рабство. Услуги 15-летней девочки она оценила в 20 тысяч гривен.

Горе-мать задержали летом 2019 года. Тогда следователи вместе с представителями прокуратуры и СБУ задокументировали факт продажи ребенка.

Во время допроса женщина призналась, что ее 15-летняя дочь должна была заниматься сексом за деньги в одном из курортных городков на юге Украины.

Также следователи выяснили, что мать уже привлекалась к ответственности за злостное неисполнение родительских обязанностей.

44-летняя женщина не ухаживала за своей дочерью, предпочитая тесные связи с ранее судимыми мужчинами.

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Приговор суда

Во время следствия, которое длилось два года, горе-мать находилась под стражей. 14 декабря суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины.

Следующие шесть лет она проведет в тюрьме.