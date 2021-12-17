Во Львове жителей элитной многоэтажки разбудили страшные звуки. В воздухе стоял невыносимый запах угарного газа, а под окнами завывали сирены пожарных и медиков.

Дым сочился из квартиры на третьем этаже. Жители буквально застыли от страха, потому что там жила молодая влюбленная пара.

Чтобы попасть в квартиру, где произошла трагедия, спасателям пришлось сперва выламывать, а затем еще срезать входную дверь.

Увиденное внутри буквально не укладывается в голове. В доме стоял обгоревший диван, а рядом с ним лежала без сознания молодая пара, арендовавшая жилье.

Даже страшно представить, что им пришлось пережить перед смертью. 28-летняя Богдана и на год младший Вячеслав хотели выбраться из огненного ада, но буквально возле самого порога потеряли сознание.

Спасатели вместе с медиками еще долго пытались запустить их сердца, однако все реанимационные мероприятия были тщетны.

— С помощью специнструмента огнеборцы открыли дверь и обнаружили возле дверей двух человек. Спасатели вынесли людей на свежий воздух. После проведения реанимационных мероприятий, которые длились один час, медики констатировали смерть людей, — рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области Игорь Курус.

Квартиру в новостройке, ставшей для них могилой, влюбленные снимали второй год. Богдана работала мастерицей перманентного макияжа, а Вячеслав был айтишником.

Вскоре молодые люди планировали пожениться. Для их родственников и друзей – это страшная потеря.

— Загорелось какое-то устройство, включенное в розетку. Это был не кальян, как поначалу говорили. Он стоял в стороне без угля. Неизвестно, что это за устройство. Оно полностью сгорело, хотя вилка от розетки осталась цела. И загорелся диван, – рассказала жительница дома, в котором произошел пожар.

Это элитное здание вообще могло стать братской могилой, поскольку не сработала пожарная сигнализация, рассказали жители. В гибели двух людей обвиняют компанию, обслуживающую многоэтажку.

Надзвичайні новини ICTV связались с управляющей компанией. В телефонном разговоре руководитель фирмы заверил, что проблем с пожарной сигнализацией просто не может быть, однако на всякий случай проведут расследование.

– В самой квартире датчиков, к сожалению, нет. Они есть только на этажах. Не было задымленности на этаже, соответственно, датчик не мог спрогнозировать и передать сигнал на пульт о происходящем, — рассказал руководитель компании, обслуживающей дом, Сергей Бормотько.

Эксперты выясняют, кто виноват в смерти влюбленных. Жители, не желающие повторения этой ужасной трагедии, требуют тщательно проверить сигнализацию.