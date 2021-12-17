В Днепре спецподразделение Национальной полиции задержало плюнувшего у патрульного в Харькове блогера. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

— Помните блогера, который плевал в патрульного в Харькове? Докладываю по существу: сегодня в Днепре блогер задержан спецподразделениями Национальной полиции. Уже нет желания плеваться и вести себя дерзко, — написал он.

Белошицкий добавил, что за свои действия мужчина будет отвечать перед законом, а именно по ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). На данный момент ему вручили подозрение.

Инцидент с мужчиной произошел 4 декабря этого года. Блогер из Днепра Vitos Dnepr (Виталий Санжаков) на своем YouTube-канале и в Instagram выложил видео конфликта с патрульным, во время которого он плюнул в правоохранителя.