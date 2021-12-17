В Краматорске горела станция скорой помощи, один из водителей в реанимации

В Краматорске произошел масштабный пожар в Донецком областном центре экстренной медицинской помощи. Пламя повредило 10 автомобилей скорой помощи.

Инцидент произошел утром 17 декабря. На помощь в ликвидации пожара были направлены 22 спасателя и 5 единиц техники ГСЧС.

— Во время пожара четыре автомобиля скорой медицинской помощи были спасены, два автомобиля полностью уничтожены и еще четыре автомобиля — повреждены, — говорится в сообщении.

Силами полицейских все работники станции были эвакуированы. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Пострадали водители

Подробности пожара в Краматорске рассказал директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи Игорь Кияшко.

По его информации, возгорание произошло в стоящем в гараже санитарном автомобиле. Водители скорых первыми заметили пожар, поэтому бросились тушить пламя.

В результате пострадали пять водителей, один из которых попал в реанимацию. По состоянию на вечер 17 декабря мужчина пришел в себя: медики подтвердили, что его состояние стабилизируется.

В настоящее время Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи работает в штатном режиме.

– В оперативной диспетчерской принимаются все обращения от населения. Бригады выполняют выезды к пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи без задержек, — говорится в сообщении.

Что могло стать причиной пожара, пока не сообщается. Полицейские откроют уголовное производство после получения официальных выводов от ГСЧС.