Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о закарпатском инспекторе патрульной полиции, спровоцировавшем смертельную автокатастрофу. В результате ДТП погибли два человека.

По данным Государственного бюро расследований, ночью 11 июня 2020 года патрульный вместе с друзьями уехал из Ужгорода в Киев. Правоохранитель хотел приобрести новый автомобиль.

На следующий день он пересел на купленную машину и направился обратно в Ужгород. Правоохранитель сел за руль, находясь без отдыха более суток.

Ночью пошел дождь, который спровоцировал плохую видимость автодороги. Инспектор выехал на встречную полосу для обгона, однако столкнулся с мотоциклом. Его водитель и пассажир умерли на месте аварии.

Ему избрали меру пресечения — домашний арест. Инспектора ограничили в праве управлять транспортом, у него изъяли водительское удостоверение.

Родственники погибших направили гражданский иск на 1 млн 188 тыс. грн. Следователи направили его с обвинительным актом в суд.

Патрульного обвиняют по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.

Инспектору может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортом до трех лет.