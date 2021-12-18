Непогода в Украине: спасатели предупреждают о нарушении движения на дорогах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в воскресенье, 19 декабря, в Украине ожидается сильный порывистый ветер, гололедица и вьюга.

Как уточняется, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, при этом в Карпатах – почти вдвое больше, 25-30 м/с.

– В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, – предупреждают спасатели.

В большинстве областей на дорогах – гололедица, днем на северо-востоке – вьюга и желтый уровень опасности.

Напомним, по прогнозу климатолога температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.