Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Непогода в Украине: спасатели предупреждают о нарушении движения на дорогах

Анастасия Гевко редактор ленты
Непогода в Украине: спасатели предупреждают о нарушении движения на дорогах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в воскресенье, 19 декабря, в Украине ожидается сильный порывистый ветер, гололедица и вьюга.

Как уточняется, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, при этом в Карпатах – почти вдвое больше, 25-30 м/с. 

– В Киеве и области 19 декабря порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, – предупреждают спасатели.

В большинстве областей на дорогах – гололедица, днем на северо-востоке – вьюга и желтый уровень опасности.

Напомним, по прогнозу климатолога температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка