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В Киеве произошло крупное ДТП с участием 11 автомобилей, полиция ищет виновника

Анастасия Гевко редактор ленты
В Киеве произошло крупное ДТП с участием 11 автомобилей, полиция ищет виновника

Патрульная полиция Киева объявила о поисках очевидцев и виновника ДТП с участием 11 автомобилей на улице Вышгородской. 

Как уточняется, 17 декабря около 23.00 неизвестный, находясь за рулем Toyota Camry, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия, бросив при этом свой автомобиль.

По предварительным данным он двигался со стороны площади Тараса Шевченко в сторону проспекта Правды. 

Там он повредил восемь автомобилей, припаркованных по обе стороны дороги: 

  • Toyota Highlander;
  • Ford Transit;
  • Range Rover;
  • Mitsubishi Outlander;
  • Мазда Tribute;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Nissan Rogue;
  • Kia Rio.

После этого Toyota Camry столкнулся еще с двумя автомобилями, двигавшимся по дороге.

Это были BMW 320 и служебный Renault Master.

– Инспекторы составили соответствующие административные материалы. Автомобиль Toyota Camry эвакуировали на арестплощадку. Отдел розыска и обработки материалов ДТП просит всех очевидцев, владеющих какой-либо информацией по поводу указанного ДТП, позвонить в службу 102 и помочь установить обстоятельства и виновника, – сообщили в патрульной полиции Киева.

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Источник: Патрульная полиция

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