Патрульная полиция Киева объявила о поисках очевидцев и виновника ДТП с участием 11 автомобилей на улице Вышгородской.

Как уточняется, 17 декабря около 23.00 неизвестный, находясь за рулем Toyota Camry, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия, бросив при этом свой автомобиль.

По предварительным данным он двигался со стороны площади Тараса Шевченко в сторону проспекта Правды.

Там он повредил восемь автомобилей, припаркованных по обе стороны дороги:

Toyota Highlander;

Ford Transit;

Range Rover;

Mitsubishi Outlander;

Мазда Tribute;

Toyota Land Cruiser Prado;

Nissan Rogue;

Kia Rio.

После этого Toyota Camry столкнулся еще с двумя автомобилями, двигавшимся по дороге.

Это были BMW 320 и служебный Renault Master.