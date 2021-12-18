Патрульная полиция Киева объявила о поисках очевидцев и виновника ДТП с участием 11 автомобилей на улице Вышгородской.
Как уточняется, 17 декабря около 23.00 неизвестный, находясь за рулем Toyota Camry, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия, бросив при этом свой автомобиль.
По предварительным данным он двигался со стороны площади Тараса Шевченко в сторону проспекта Правды.
Там он повредил восемь автомобилей, припаркованных по обе стороны дороги:
- Toyota Highlander;
- Ford Transit;
- Range Rover;
- Mitsubishi Outlander;
- Мазда Tribute;
- Toyota Land Cruiser Prado;
- Nissan Rogue;
- Kia Rio.
После этого Toyota Camry столкнулся еще с двумя автомобилями, двигавшимся по дороге.
Это были BMW 320 и служебный Renault Master.
– Инспекторы составили соответствующие административные материалы. Автомобиль Toyota Camry эвакуировали на арестплощадку. Отдел розыска и обработки материалов ДТП просит всех очевидцев, владеющих какой-либо информацией по поводу указанного ДТП, позвонить в службу 102 и помочь установить обстоятельства и виновника, – сообщили в патрульной полиции Киева.