Черниговские полицейские переквалифицировали дело по факту смертельного ДТП в Бахмаче, к которому причастен 54-летний местный депутат.

После принудительного отобрания у последнего образцов крови и мочи установлено, что водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии опьянения.

Мужчине уже сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, смертельное ДТП в Бахмаче произошло на улице Батуринской около 20.00 18 декабря.

Водитель легкового автомобиля, совершив наезд на велосипедиста, пытался покинуть место происшествия, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Травмированный велосипедист скончался по дороге в больницу.

Поскольку водитель автомобиля категорически отказался от проверки на предмет алкогольного или наркотического опьянения, 19 декабря суд вынес решение о принудительном отобрании образцов крови и мочи.

Также полицейские провели санкционированный обыск в автомобиле задержанного.

Досудебное расследование продолжается.