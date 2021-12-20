Сотрудники полиции задержали банду квартирных воров, которые орудовали на территории Николаевской области.

Злоумышленники выбирали дома зажиточных фермеров, в которые проникали, отжимая металлопластиковые окна, сообщили в местном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, 18 декабря им поступило сообщение от жительницы Нового Буга о похищении из ее дома золотых украшений. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая немедленно начала розыскные мероприятия.

Полиция Николаевщины задержала банду квартирных воров: грабили богатые дома / 10 фотографий

Оперативники быстро установили автомобиль подозреваемых и их примерный маршрут. Вскоре все они были задержаны.

По информации замглавы местного управления уголовного розыска Антона Медведева, группировка действовала на территории области уже длительное время.

В частности, несколькими днями ранее они подобным образом проникли еще в два дома – в одном из них они ничего не нашли, а из второго вынесли украшения на 150 тыс. грн.

Он добавил, что в одном из мест, где злоумышленники постоянно встречались, была устроена засада. Ворами оказались двое Николаевской области в возрасте 59 и 29 лет.

– Мы провели целый ряд оперативно-розыскных мероприятий: установили и воров, и их машины – Toyota и Mercedes. Задокументировав преступную деятельность двух ранее судимых мужчин, мы спланировали спецоперацию для их задержания с привлечением спецназа, — сказал Медведев.

Во время обыска одного из автомобилей, на котором передвигались воры, полицейские нашли похищенные драгоценности, специальные инструменты, отмычки для взлома окон, маски, перчатки, мобильные телефоны и другие доказательства их преступлений.

Кроме того, по месту жительства квартирников, а также в их квартирах и гаражах было найдено оружие, патроны, различные номерные знаки, ювелирные украшения, а также деньги в гривне и другой валюте.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч.3 ст.185 (Кража со взломом) УК Украины. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.