В Черниговской области избрали меру пресечения 54-летнему местному депутату, который сбил насмерть велосипедиста в Бахмаче. Чиновник будет находиться под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина на своей странице в социальной сети Facebook.

Бахмачский районный суд поддержал ходатайство прокурора об избрании меры пресечения депутату местного совета, который спровоцировал смертельную автокатастрофу в состоянии алкогольного опьянения.

Этот факт выяснили после проведения соответствующих экспертиз. Чиновник отказался от проведения медицинского освидетельствования, поэтому по решению суда у депутата принудительно взяли образцы крови и мочи.

ДТП в Бахмаче

Вечером 18 декабря произошло смертельное ДТП в Бахмаче. 54-летний депутат Черниговского городского совета сел за руль автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

Чиновник сбил велосипедиста, который умер от многочисленных травм по дороге в больницу. Чиновник пытался уехать с места аварии, однако машина перевернулась в кювет.

Депутату грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами. В настоящее время досудебное расследование продолжается.