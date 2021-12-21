Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Смертельная авария с велосипедистом в Бахмаче: депутату избрали меру пресечения

Юля Захарченко редактор ленты
ДТП у Бахмачі

В Черниговской области избрали меру пресечения 54-летнему местному депутату, который сбил насмерть велосипедиста в Бахмаче. Чиновник будет находиться под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина на своей странице в социальной сети Facebook.

Бахмачский районный суд поддержал ходатайство прокурора об избрании меры пресечения депутату местного совета, который спровоцировал смертельную автокатастрофу в состоянии алкогольного опьянения.

Этот факт выяснили после проведения соответствующих экспертиз. Чиновник отказался от проведения медицинского освидетельствования, поэтому по решению суда у депутата принудительно взяли образцы крови и мочи.

ДТП в Бахмаче

Вечером 18 декабря произошло смертельное ДТП в Бахмаче. 54-летний депутат Черниговского городского совета сел за руль автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения.

Чиновник сбил велосипедиста, который умер от многочисленных травм по дороге в больницу. Чиновник пытался уехать с места аварии, однако машина перевернулась в кювет.

Депутату грозит тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Читайте
В Киеве произошло крупное ДТП с участием 11 автомобилей, полиция ищет виновника

Фото: Нацполиция

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка