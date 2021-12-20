В Киеве студент местного университета установил камеру видеонаблюдения в душевой комнате. Теперь ему грозит тюремное заключение до трех лет.

По данным Полиции Киева, от нескольких студенток столичного заведения высшего образования поступили заявления о том, что неизвестный поставил камеру в душе.

Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что к этому причастен студент университета.

Парень из Одесской области 2003 года рождения объяснил, что снимал на камеру девушек для собственного использования.

Молодому человеку сообщили о подозрении по статье 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном сборе, хранении, конфиденциальной информации о личности.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет. Следователи направили необходимые материалы с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела.

В полиции отметили, что все изъятые видеоматериалы уничтожат в установленном законодательством порядке после решения суда.