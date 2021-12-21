В Киеве 39-летний мужчина до смерти избил бывшего любимой

В Киеве двое мужчин устроили драку из-за женщины.

Жители девятиэтажки, где произошла потасовка, вызвали на место полицию. Однако когда правоохранители прибыли на вызов, обнаружили окровавленное тело мужчины.

— Выявлен труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Подробно изучили место совершения уголовного правонарушения, а также предмет, которым был совершен ряд смертельных ударов. Предмет, которым были совершены удары, очень специфичен, — сообщил Петр Токарь, руководитель Святошинского управления полиции Киева.

Медики насчитали на теле пострадавшего ряд страшных ран – его закололи заточкой. Это оружие характерно для тюремных кругов.

Личность погибшего выяснили быстро. 49-летний Анатолий жил в этом доме вместе с Людмилой и ее детьми, но год назад пара разошлась.

— Менее чем через полчаса оперативникам удалось понять, кто может быть причастен к совершению этого уголовного правонарушения. Был проведен неотложный обыск по месту жительства предполагаемого убийцы и его задержали, — рассказал Петр Токарь.

Подозреваемым оказался 39-летний Николай – нынешний сожитель бывшей жены погибшего.

По версии полиции, Николай увидел, как экс-супруг режет на авто Людмилы колеса. Мужчина выбежал на улицу и во время потасовки зарезал оппонента. Затем он пытался скрыть следы преступления – смыл с рук кровь и переоделся в чистую одежду. Ранее он уже отбывал наказание за убийство.

— Погибший мне угрожал постоянно… Копай себе и детям могилы. Я неоднократно в полицию писала заявления, выезжали эксперты и забирали сердцевину. Он ломал замок, и я не могла попасть в квартиру. А перед этим было сообщением – “каждый раз, когда ты будешь к себе домой идти, ты будешь попадать через окно”. Он не хотел отсюда уезжать из моей квартиры. В сентябре он в присутствии моих родителей и полиции забрал свои вещи. И он на тот момент меня обокрал, – говорит бывшая жена погибшего Людмила.

Когда у Людмилы появился новый кавалер, Анатолий успокоился, по крайней мере, не портил замки и перестал угрожать, но потом пришел прокалывать колеса.

— Он хотел проколоть колесо… Подбегает Коля и прокалывает ему колесо. Этот погибший видит, что ему прокалывают колесо, начинает на него нападать сзади, напал и пошла борьба, которая закончилась вот так. Он не понимал, что произошло, он был в растерянности. Я говорю “Что произошло?”. Человек не мог ни слова, ничего сказать, – комментирует Людмила.

Бывшего мужа любимой Николай ударил пять раз – поэтому суд не воспринял это за самозащиту и арестовал его.