В Ивано-Франковской области на озере в городе Тысменица 12-летний мальчик провалился под лед. Ребенок начал кричать о помощи.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще до прибытия подразделения местные жители вытащили школьника из воды.

Спасатели осмотрели мальчика и передали медицинским работникам. В настоящее время ребенок находится в безопасности.

Погода в Киеве

Погода в Украине в последнее время становится холоднее. Синоптики прогнозируют, что с завтрашнего дня украинцы почувствуют настоящую зиму.

Сегодня Киев и ряд городов заснежило, а ночью и до 23 декабря в столице ожидается значительное снижение температуры, снег и гололед на дорогах.

Патрульная полиция призвала водителей быть внимательными за рулем, следить за дорогой и соблюдать правила движения. Пешеходов призывали осторожно переходить дорогу только в установленных для этого местах.

В Киеве начнут работу пункты обогрева, в которых жители смогут получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай и при необходимости взять теплую одежду.