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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик провалился под лед на озере

Юля Захарченко редактор ленты
В Ивано-Франковской области 12-летний мальчик провалился под лед на озере

В Ивано-Франковской области на озере в городе Тысменица 12-летний мальчик провалился под лед. Ребенок начал кричать о помощи.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще до прибытия подразделения местные жители вытащили школьника из воды.

Спасатели осмотрели мальчика и передали медицинским работникам. В настоящее время ребенок находится в безопасности.

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Погода в Украине в последнее время становится холоднее. Синоптики прогнозируют, что с завтрашнего дня украинцы почувствуют настоящую зиму.

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Патрульная полиция призвала водителей быть внимательными за рулем, следить за дорогой и соблюдать правила движения. Пешеходов призывали осторожно переходить дорогу только в установленных для этого местах.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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