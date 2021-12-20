Внештатный советник министра энергетики и бывший директор ГП Оператор рынка подозревается в незаконном завладении средствами.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов чиновник завладел 2,15 млн грн, выписав себе премии, надбавки и поощрения.

20 декабря Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили ему о подозрении.

Дело расследуется по ч. 5, ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Бывшему главе ГП Оператор рынка грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Также при доказательстве вины у него конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В НАБУ фамилию подозреваемого не сообщают. Однако из открытых источников известно, что в указанный период директором ГП Оператор рынка был Владимир Евдокимов.

Раньше он был членом НКРЭКУ. Также Евдокимов фигурировал по делу о введении формулы Роттердам+.

За два года к уголовной ответственности за коррупцию в Украине привлекли более 5,5 тыс. граждан. Среди них – 111 депутатов всех уровней.

Об этом 9 декабря сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, за 2021 год увеличилось количество направленных в суд коррупционных уголовных производств.

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Фото: ГП Оператор рынка