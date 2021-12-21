На глазах детей: в Ирпене директор детского сада избила воспитательницу

В Ирпене под Киевом в частном детском саду произошла драка. Камеры наблюдения зафиксировали, как на глазах детей подрались директриса и воспитательница.

Причиной скандала стало то, что глава частного дошкольного учреждения отказывалась своевременно выплачивать зарплату.

На видео, оказавшемся в открытом доступе, двух разъяренных женщин едва разняла кухарка, услышавшая крики из зала. Более того, в разгар драки между женщинами пробегает маленькая воспитанница садика.

Что известно о скандале

Когда родители узнали о драке между воспитательницей и директором, они начали массово забирать детей из садика.

Большинство из них защищают воспитательницу Инну: сама же женщина назвала себя не нападающей, а жертвой.

– Директор мне отказалась давать мою заработную плату, – подтвердила воспитательница.

Выяснилось, что трудоустройство в частном садике было неофициальным, и женщина получала свою зарплату в размере 17 тыс. гривен наличными.

По словам Инны, она предупреждала начальницу, что не будет работать бесплатно, ведь последний раз получала зарплату еще в октябре.

— Она ко мне подошла впритык, начала кричать, произнося нецензурные слова. Я ее от себя отстранила, после чего она ударила меня по носу, взяла за волосы и принялась бить, — вспоминает воспитательница.

Инна отметила, что решила специально не переходить в другую комнату, потому что там нет камер. А вот директор садика Оксана после инцидента ушла в отпуск.

Обвинения в избиении своей подчиненной она назвала настоящим абсурдом.

Реакция родителей

Известно, что родители детей уже написали жалобы в полицию и в службу гоструда. Их главным требованием является лишение садика лицензии.

— Директриса очень резко общается, не хочет решать вопрос по-доброму, все время отказ. Месячный абонемент стоит 6,5 тыс. гривен, — рассказала мать одной из девочек.

Тем временем на одном из сайтов уже появилось объявление о продаже этого детского сада. Директор Оксана подтвердила, что оно принадлежит ей, а во всех бедах обвинила воспитательницу.

— Да, садик банкрот, потому что по вине воспитателя, устроившего этот конфликт, многие родители решили больше не посещать садик.

Родители детей постараются вернуть деньги, уплаченные за последний месяц года. Не исключают, что после увиденного в садике детей придется водить и к психологу.