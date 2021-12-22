Пытался развратить ученицу: во Львове 50-летний мужчина зашел в школьный туалет

Во Львове мужчина переоделся в женскую одежду и зашел в туалет одной из школ. Там злоумышленник пытался совершить развратные действия в отношении 7-летней девочки, которая учится во втором классе.

Об инциденте сообщила в полицию мать пострадавшей. Для раскрытия преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, сотрудники других служб полиции, а также Национальная гвардия.

Правоохранителям удалось разыскать и задержать мужчину. Нарушителем оказался 50-летний житель Киева, который неоднократно привлекаося к уголовной ответственности.

Вскоре ему сообщают о подозрении по ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) УКУ. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В сети появилось видео, как мужчина в женской куртке и защитной маске вошел в школу. На записи видно, что на входе не было охраны, он открыл дверь, оглянулся и спокойно пошел по коридору.

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