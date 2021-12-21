Охотится на девочек в школьных туалетах: во Львове разыскивают вероятного педофила

Во Львове разыскивают мужчину, который тайно проник в школу и пытался развратить второклассницу в туалете. Чтобы оставаться незамеченным, педофил переоделся в женскую одежду.

Об инциденте в школе №43 на улице Масарика, 9 стало известно несколько недель назад, однако видео с камер наблюдений школы появилось в сети только сейчас.

Что известно о нападении на школьницу

На кадрах заметно, что неизвестный мужчина зашел в школу без всяких препятствий, ведь рабочее место охранника было пустым.

Выяснилось, что подозреваемый в развращении встретил семилетнюю девочку в школьном туалете. Там он представился врачом и попросил школьницу раздеться.

К счастью, в тот момент в туалет зашла учительница, которая заметила, что второклассница долгое время отсутствовала на уроке. Педофил испугался, толкнул учительницу на пол и выбежал из школы.

Что же произошло с девочкой и пострадала ли она от действий подозреваемого, пока неизвестно.

Администрация школы не комментировала произошедшее, однако директор заверила, что сейчас ведется служебное расследование, а второклассница продолжает посещать занятия.

Как заявили журналистам представители городского совета Львова, на самом деле речь идет о двух случаях проникновения в разные школы города подозреваемым. По предварительной информации, мужчину видели в одной из школ на Сыхове.

Все видеоматериалы уже переданы правоохранителям и ювенальной превенции Львовщины.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Правоохранители добавляют, что с соответствующим заявлением обратилась мать пострадавшей девочки.

— Личность злоумышленника устанавливается, мы принимаем все возможные меры для установления места его пребывания, — говорится в сообщении.

Даты инцидента в школе №43 правоохранители не разглашают. По данным местных СМИ, нападение на школьницу произошло еще 9 декабря, а мать девочки написала заявление в Шевченковский отдел полиции 13 декабря.

Если вина мужчины по инкриминируемой статье будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет заключения.