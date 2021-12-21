В закрытой квартире: четырехлетняя девочка несколько дней жила с трупом матери

В России спасли четырехлетнюю девочку, которая несколько дней жила в одной квартире с мёртвой матерью.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Выборгского района в Ленобласти.

Отца у ребенка нет, поэтому судьбу девочки решит местное управление опеки и попечительства.

Что известно

В полицию обратились соседи 40-летней матери, которая перестала выходить на связь и отвечать на звонки. Ее дочь с тех пор тоже никто не видел.

Выяснилось, что женщина работала в службе такси и, по словам знакомых, не злоупотребляла алкоголем. Вместе с дочерью она жила бедно, иногда могла занимать деньги у соседей. Родных у нее не было.

Когда в квартиру женщины пришли правоохранители, дверь им никто не открыл. Вместе со спасателями МЧС они смогли попасть внутрь через окно.

В комнате полицейские обнаружили труп матери, а возле нее – живую и невредимую четырехлетнюю девочку. В целом в квартире царила антисанитария, вокруг лежали грязные вещи и старье.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было. Полиция начала расследование, причина смерти матери будет установлена ​​после судмедэкспертизы.

Источник: 47news