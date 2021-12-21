21 декабря в Украине из-за ликвидации последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын – Букачевцы отстают от графика пять пассажирских поездов.

Речь идет, в частности, о поездах:

№96 Киев – Рахов (отстает на 2 ч. 45 мин.),

№125 Рахов – Николаев (на более чем 1,5 год.),

№15 Харьков – Рахов (на более чем 1,5 год.),

№7/8 Киев – Черновцы (на более чем 1,5 год.),

№ 701 Черновцы – Львов (на 40 мин.).

Представители Укрзализныци уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал. Его причины сейчас устанавливаются.

Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск.

Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с ограждением на переезде. В результате аварии получили травмы водитель автомобиля и трое пассажиров. Они были госпитализированы.

Сейчас Укрзализныця принимает все меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снежной непогоды. В частности, железнодорожники очищают от снега вокзалы, станции, пути и платформы.

Пассажиров призывают во время планирования поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий.

Также просят быть внимательными и слушать объявления на вокзалах. В случае возникновения замечаний или предложений по обслуживанию пассажиров следует обращаться в контактный центр по телефону: 0-800-50-3111.

Пока АО Укрзализныця работает в штатном режиме. На данный момент не зафиксировано задержек пассажирских поездов из-за непогоды.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця