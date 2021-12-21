21 декабря в Украине из-за ликвидации последствий возгорания локомотива грузового поезда на перегоне Бурштын – Букачевцы отстают от графика пять пассажирских поездов.
Речь идет, в частности, о поездах:
- №96 Киев – Рахов (отстает на 2 ч. 45 мин.),
- №125 Рахов – Николаев (на более чем 1,5 год.),
- №15 Харьков – Рахов (на более чем 1,5 год.),
- №7/8 Киев – Черновцы (на более чем 1,5 год.),
- № 701 Черновцы – Львов (на 40 мин.).
Представители Укрзализныци уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал. Его причины сейчас устанавливаются.
Также на движение поездов повлияло ДТП, которое произошло в ночь на 21 декабря на переезде вблизи станции Ивано-Франковск.
Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с ограждением на переезде. В результате аварии получили травмы водитель автомобиля и трое пассажиров. Они были госпитализированы.
Сейчас Укрзализныця принимает все меры, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снежной непогоды. В частности, железнодорожники очищают от снега вокзалы, станции, пути и платформы.
Пассажиров призывают во время планирования поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий.
Также просят быть внимательными и слушать объявления на вокзалах. В случае возникновения замечаний или предложений по обслуживанию пассажиров следует обращаться в контактный центр по телефону: 0-800-50-3111.
Пока АО Укрзализныця работает в штатном режиме. На данный момент не зафиксировано задержек пассажирских поездов из-за непогоды.
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця