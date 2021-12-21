В Донецкой области к восьми годам лишения свободы приговорили 23-летнюю пособницу террористов.
Женщину признали виновной в содействии деятельности террористической организации, приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения.
Задачу собирать информацию в пользу террористов жительница Донецка получила от представителя незаконного вооруженного формирования так называемой “ДНР” в октябре 2021 года.
Женщина поехала в Краматорск, чтобы сфотографировать и сделать видео административных зданий, служебного транспорта, прилегающих территорий Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГПС Украины.
Все эти материалы сообщница прислала боевику в мессенджере.
Затем по инструкции “куратора” злоумышленница поехала в Доброполье, чтобы забрать в Краматорск взрывчатку из ранее обустроенного представителями незаконного вооруженного формирования РФ схрона.
Запрещенные предметы злоумышленница хранила в пакетах с мукой в съемной квартире.
По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были бы использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинской власти территории.
Однако правоохранителям удалось задержать злоумышленницу и предупредить преступления.
Источник: Донецкая областная прокуратура