В Донецкой области к восьми годам лишения свободы приговорили 23-летнюю пособницу террористов.

Женщину признали виновной в содействии деятельности террористической организации, приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения.

Задачу собирать информацию в пользу террористов жительница Донецка получила от представителя незаконного вооруженного формирования так называемой “ДНР” в октябре 2021 года.

Женщина поехала в Краматорск, чтобы сфотографировать и сделать видео административных зданий, служебного транспорта, прилегающих территорий Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГПС Украины.

Все эти материалы сообщница прислала боевику в мессенджере.

Затем по инструкции “куратора” злоумышленница поехала в Доброполье, чтобы забрать в Краматорск взрывчатку из ранее обустроенного представителями незаконного вооруженного формирования РФ схрона.

Запрещенные предметы злоумышленница хранила в пакетах с мукой в съемной квартире.

Хранила взрывчатку в муке: в Донецкой области осудили пособницу террористов / 2 фотографии

По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были бы использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинской власти территории.

Однако правоохранителям удалось задержать злоумышленницу и предупредить преступления.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура