В Днепре задержали 38-летнего мужчину, который жестоко издевался и пытал свою сожительницу.

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Банковской. К полиции обратились небезразличные соседи пары, которые около полуночи услышали крики женщины о помощи.

34-летняя соседка из-за стены умоляла вызвать полицию, периодически слышались глухие удары и нецензурная брань ее сожителя.

Умоляла о помощи в луже крови: в Днепре 38-летний мужчина пытал свою сожительницу / 3 фотографии

Сначала мужчина не реагировал на требование правоохранителей открыть дверь, однако впоследствии пустил их в квартиру.

На полу посреди комнаты патрульные увидели заплаканную женщину в луже крови. Ее сожитель находился под действием наркотических веществ.

Медиков, прибывших по вызову полиции, неадекватный мужчина решил не впускать. Более того, он даже попытался натравить на них свою собаку.

34-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Днепра. По предварительной информации, кроме следов избиения, на ее теле были обнаружены ожоги.

Правоохранители успешно задержали нападающего и отвезли в участок. В ближайшее время инцидента будет дана правовая оценка и мужчина получит сообщение о подозрении.