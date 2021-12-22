Лежала под мостом: в Ивано-Франковске нашли 16-летнюю Анастасию Галий, она в реанимации

В Ивано-Франковске разыскали 16-летнюю Анастасию Галий, которая исчезла почти сутки назад. Она находится в реанимации.

Случайные прохожие увидели девушку под мостом на улице Независимости и вызвали скорую.

По предварительной информации, она попыталась покончить с собой, прыгнув с моста через железнодорожные пути. Чудом девушке удалось выжить.

Что говорят в полиции

Пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области подтвердила, что розыск 16-летней Насти прекращен, а ее местонахождение установлено.

В комментарии журналистам руководительница отдела ювенальной превенции Прикарпатья Алла Бойчук также отметила, что девушка находится в тяжелом состоянии.

– Сейчас мы в больнице выясняем все обстоятельства, родители девочки тоже здесь. Ребенка обследуют, созвали всех врачей. У нее травмы, связанные с падением с моста. Ее состояние тяжелое, — заявила Алла Бойчук.

Что могло стать причиной такого поступка и не причастен ли кто-нибудь из окружения к попытке самоубийства девушки, выясняет следственно-оперативная группа.

Источники: Нацполиция, Suspilne, Galka IF