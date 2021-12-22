Посоветовал знахарь: индианка принесла в жертву младенца, чтобы исцелить любимого

В Индии женщина утопила 6-месячного младенца, чтобы исцелить больного мужчину. Такой совет ей якобы дал знахарь.

Инцидент произошел на юге Индии, в штате Тамилнад.

Муж злоумышленницы недавно вернулся домой из заработков и часто болел. Его жена обратилась к местному мусульманскому знахарю, который посоветовал принести в жертву ребенка, не проливая крови.

Ночью индианка пришла в дом племянника мужчины и похитила его 6-месячную дочь.

Женщина принесла ребенка домой и утопила его в ванной. Тело девочки она зарыла у себя во дворе.

Злоумышленницу разоблачили в убийстве младенца. Полицейские эксгумировали тело ребенка и направили на вскрытие.

Недавно в Индии задержали мужчину, который инсценировал собственную смерть. 36-летний гражданин временно был освобожден из тюрьмы из-за пандемии коронавируса.

Когда индиец узнал, что скоро придется возвращаться, решил выдать труп другого человека за свой. Он сговорился с женой и убил мужчину, похожего на себя по росту и телосложению. Потом женщина опознала тело как своего мужа.

Однако правоохранители обнаружили видео с камер, где 36-летний мужчина везет труп жертвы на велосипеде.

Источник: India Today