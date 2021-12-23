В Винницкой области задержали 46-летнюю арендатора гостинично-развлекательного комплекса, где ночью произошел пожар. В результате инцидента погибла 21-летняя девушка, еще два человека получили травмы.

46-летней арендатору заведения готовят подозрение по ч.2 ст.270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства пожара в селе Садовое.

Пожар под Винницей произошел на территории комплекса Баттерфляй, что в селе Садовое Литинской территориальной общины.

Спасатели получили уведомление об инциденте в 02.55. Огонь охватил 900 кв. м кровли здания.

В это время в отеле находились 54 ребенка, они приехали туда на спортивный сбор по тхэквондо, их эвакуировали.

В результате пожара погибла 21-летняя работница заведения. Она находилась на шестом этаже и решила выпрыгнуть из окна.

Двое ее коллег — 43-летний мужчина и 19-летняя девушка также решили спастись таким способом, но им удалось прыгнуть на лестницу спасателей.

Сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии, пострадавших уже прооперировали.

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