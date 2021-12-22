Жителю Ивано-Франковской области объявили подозрение по факту покушения на убийство судьи одного из районных судов и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Мужчине намерены избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как установило следствие, подозреваемый решил убить судью, чтобы не попасть в тюрьму на длительный срок из-за совершения в составе группы лиц нескольких тяжких преступлений из корыстных побуждений.

Покушением на убийство судьи, который рассматривал обвинительный приговор, подозреваемый пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, которым передали бы дело в дальнейшем.

Чтобы воплотить свой замысел в жизнь, мужчина начал следить за судьей. Таким образом он узнал, где тот проживает.

Прикрепил к двери гранату: на Прикарпатье мужчина пытался убить судью / 3 фотографии

Вместе с неустановленным лицом подозреваемый закрепил перед гаражом судьи гранату типа Ф-1.

Взрывное устройство должно было сработать во время открытия гаражных ролетов, однако не сдетонировало.