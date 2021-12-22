Сидел на улице и плакал: соцслужбы изъяли из семьи 9-летнего мальчика, пока мать пила

В Херсонской области служба по делам детей изъяла из семьи 9-летнего мальчика. Его мать в это время выпивала в гостях у знакомых.

Инцидент произошел в одном из сел Алёшковского района. Накануне вечером одинокого ребенка на заснеженной улице увидели подростки.

Мальчик сидел на скамейке, плакал и ничего не говорил. Испуганные дети отвели его в местную больницу и уже оттуда сообщили в полицию.

Что установила проверка

Ювенальные полицейские вместе со службой по делам детей немедленно разыскали мать заброшенного мальчика.

Новость о том, что у нее уносят сына, женщина услышала, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Условия проживания в квартире оказались очень неудовлетворительными. В холодильнике не было продуктов, а вокруг валялся старый хлам и грязные вещи.

Решение о немедленном изъятии мальчика из семьи было принято на заседании исполкома сельского совета. В настоящее время ребенок находится в центре социально-психологической реабилитации детей.

Что будет с матерью

Как сообщили правоохранители, на женщину неоднократно составлялись админпротоколы по ст.184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

С матерью проводились беседы, ей пытались помочь, но она продолжала вести антисоциальный образ жизни. Женщина могла себе позволить приводить незнакомцев домой, где жил ее маленький сын, и часто оставляла его наедине, когда уходила в гости.

Решается вопрос о лишении горе-матери родительских прав.