В Дарницком районе Киева возле жилого дома обнаружили пятерых мертвых щенков. Полицейские открыли дело по жестокому обращению с животными.

По данным Полиции Киева, местные жители увидели мертвых собак под окнами дома на улице Бориспольской в Киеве.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то нашли погибших щенков. Они пообщались со свидетелями, чтобы узнать все обстоятельства.

Трупы погибших животных направили на судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой выяснят окончательную причину смерти.

Следователи Дарницкого управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье лишения свободы сроком до трех лет. Правоохранители собирают все доказательства для привлечения виновного к уголовной ответственности.