Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Киеве под окнами дома нашли мертвых щенков: убийца может сесть за решетку на три года

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве под окнами дома нашли мертвых щенков: убийца может сесть за решетку на три года

В Дарницком районе Киева возле жилого дома обнаружили пятерых мертвых щенков. Полицейские открыли дело по жестокому обращению с животными.

По данным Полиции Киева, местные жители увидели мертвых собак под окнами дома на улице Бориспольской в Киеве.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то нашли погибших щенков. Они пообщались со свидетелями, чтобы узнать все обстоятельства.

Трупы погибших животных направили на судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой выяснят окончательную причину смерти.

Следователи Дарницкого управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье лишения свободы сроком до трех лет. Правоохранители собирают все доказательства для привлечения виновного к уголовной ответственности.

Читайте
В Киеве хозяин избил ногами щенка и оставил на морозе

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка