Скандального блогера из Днепра Виталия Санжакова (Vitos Dnepr), который плюнул в полицейского, отправили под ночной домашний арест.
Такую меру пресечения блогеру избрал суд 23 декабря, передает журналистка Вікна-новини Мария Малевская.
Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте, поскольку видит риски, что блогер будет совершать новые преступления и влиять на свидетелей.
Подозреваемого Виталия Санжакова на заседании поддерживала группа блогеров. Пострадавшему патрульному Сергею Морозову, который также присутствовал в зале суда, последние рекомендовали уволиться.
Адвокат блогера, в частности, подчеркивал, что считает поведение подзащитного позорным, но, по его убеждению, оно отнюдь не должно квалифицироваться как угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Максимум, уверял он, поступок Виталия Санжакова нужно расценивать как мелкое хулиганство.
Сам блогер твердил, что он журналист, однако путался в названиях СМИ, которые представляет.
А свое поведение объяснил реакцией на то, что патрульный ударил по фонарю, который блогер использовал для подсветки во время съемки.
Мужчина заверил: отвечать за поступок готов, но не согласен с квалификацией.
Будет ли обжаловать сторона защиты меру пресечения, последние еще не определились.
Напомним, что конфликт с патрульным у Виталия Санжакова возник в Харькове 4 декабря 2021 года.
Блогер из Днепра на своем YouTube-канале и в Instagram выложил видео, во время которого плюнул в полицейского.
Задержали правонарушителя в Днепре 16 декабря.
Фото: Алексей Белошицкий