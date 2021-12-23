Скандального блогера из Днепра Виталия Санжакова (Vitos Dnepr), который плюнул в полицейского, отправили под ночной домашний арест.

Такую меру пресечения блогеру избрал суд 23 декабря, передает журналистка Вікна-новини Мария Малевская.

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте, поскольку видит риски, что блогер будет совершать новые преступления и влиять на свидетелей.

Подозреваемого Виталия Санжакова на заседании поддерживала группа блогеров. Пострадавшему патрульному Сергею Морозову, который также присутствовал в зале суда, последние рекомендовали уволиться.

Адвокат блогера, в частности, подчеркивал, что считает поведение подзащитного позорным, но, по его убеждению, оно отнюдь не должно квалифицироваться как угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Максимум, уверял он, поступок Виталия Санжакова нужно расценивать как мелкое хулиганство.

Сам блогер твердил, что он журналист, однако путался в названиях СМИ, которые представляет.

А свое поведение объяснил реакцией на то, что патрульный ударил по фонарю, который блогер использовал для подсветки во время съемки.

Мужчина заверил: отвечать за поступок готов, но не согласен с квалификацией.

Будет ли обжаловать сторона защиты меру пресечения, последние еще не определились.

Напомним, что конфликт с патрульным у Виталия Санжакова возник в Харькове 4 декабря 2021 года.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Блогер из Днепра на своем YouTube-канале и в Instagram выложил видео, во время которого плюнул в полицейского.

Задержали правонарушителя в Днепре 16 декабря.

Фото: Алексей Белошицкий