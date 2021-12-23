Любовница помогала: мужчине дали пожизненное за убийство жены и ее 10-летней дочери

Горрайонный суд Хмельницкого приговорил к пожизненному заключению 42-летнего мужчину. Шесть лет назад он жестоко убил свою сожительницу и ее 10-летнюю дочь.

Страшные события начались в Хмельницком зимой 2015 года. Тогда подсудимый познакомился с женщиной: после того, как между ними возникли чувства, пара решила жить вместе.

Уже через несколько месяцев отношения между сожителями ухудшились. Муж тщательно готовился к убийству своей любимой: он предложил поехать вместе в Киев, однако уже по дороге они сошли с автобуса и пошли гулять в лес.

Там 42-летний мужчина без предупреждений застрелил ее. Оружие он предусмотрительно спрятал в лесополосе.

Расправа над девочкой

После совершенного убийства мужчина решил не останавливаться. К тому времени у него уже была любовница, и вместе с ней он спланировал расправу над 10-летней девочкой, оставшейся без матери.

Уже через два дня после убийства мужчина наведался к бабушке школьницы. Под предлогом поездки на отдых он унес ребенка с собой.

Втроем они отправились в Красиловский район, где вместе с любовницей задушили девочку. Труп ребенка местные жители обнаружили только через месяц.

Убийца наказан

На след сообщницы 42-летнего мужчины правоохранители вышли после целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Во время допроса женщина призналась, что вместе с любовником убила 10-летнюю девочку. За совершенное суд отправил ее за решетку на десять лет.

Главного подозреваемого полиция обнаружила и задержала в Киеве. 22 декабря его признали виновным по пяти статьям – ч. 1 ст. 115, о.п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Оставшуюся жизнь мужчина проведет в тюрьме. После оглашения приговора он нахамил судье и отказался комментировать содеянное.