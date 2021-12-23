В Виннице избрали меру пресечения арендатору гостинично-развлекательного комплекса Баттерфляй, где 22 декабря произошел пожар.

В результате инцидента погибла 21-летняя девушка, а еще два человека получили травмы и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

22 декабря полиция задержала 46-летнюю женщину, арендующую комплекс Баттерфляй. Ее подозревают в нарушении правил пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УКУ).

В четверг, 23 декабря, Винницкий городской суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемая будет находиться под домашним арестом на время досудебного расследования.

В материалах ходатайства отмечено, что в гостиничном комплексе не было соответствующих средств для тушения пожара, поэтому огонь не смогли своевременно погасить.

Пожар под Винницей произошел ночью 22 декабря. Огонь распространился на крышу здания.

В отеле в это время находилось более 50 детей, приехавших на спортивный сбор по тхэквондо. Погибла 21-летняя работница заведения — она решила спастись, прыгнув из окна шестого этажа.

Двое ее коллег поступили так же, но им удалось прыгнуть на пожарную лестницу, сейчас пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Источники: Винницкий городской суд, Нацполиция