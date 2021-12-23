Погибла целая семья: в Херсонской области осудили 29-летнего полицейского, попавшего в ДТП

В Скадовске к девяти годам лишения свободы приговорен полицейский, по вине которого в ДТП погибла целая семья.
Инцидент произошел в июне 2019 года по дороге в курортный поселок Каланчак.
Находясь за рулем автомобиля BMW, 29-летний полицейский выехал на встречную полосу.
В тот же миг произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, внутри которого находились отец, мать и их 9-летняя дочь. В результате мощного столкновения все они погибли.
Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.
Решением Каланчакского районного суда молодой полицейский приговорен к наказанию в виде девяти лет тюрьмы.
Кроме этого, мужчину обязали возместить родственникам погибшей семьи более 6 млн грн морального и материального ущерба.
Источник: Херсонская областная прокуратура