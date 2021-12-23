В Скадовске к девяти годам лишения свободы приговорен полицейский, по вине которого в ДТП погибла целая семья.

Инцидент произошел в июне 2019 года по дороге в курортный поселок Каланчак.

Находясь за рулем автомобиля BMW, 29-летний полицейский выехал на встречную полосу.

В тот же миг произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, внутри которого находились отец, мать и их 9-летняя дочь. В результате мощного столкновения все они погибли.

Погибла целая семья: в Херсонской области осудили 29-летнего полицейского, попавшего в ДТП / 2 фотографии

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.

Решением Каланчакского районного суда молодой полицейский приговорен к наказанию в виде девяти лет тюрьмы.

Кроме этого, мужчину обязали возместить родственникам погибшей семьи более 6 млн грн морального и материального ущерба.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура