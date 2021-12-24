Нашли связанным в подвале: киевлянина взяли в заложники бывшая жена и теща

В Киеве спасли жизнь мужчины, которого связанным нашли в подвале гаражного кооператива. Его взяли в заложники родственники бывшей супруги.

Пострадавший провел больше суток в закрытом гараже в холоде, без воды и пищи.

Об исчезновении в полицию заявила нынешняя жена мужа, а соседи подтвердили, что видели дерзкое нападение из окон своих квартир.

“Семейное” похищение

Выяснилось, что основным исполнителем преступления против мужа был родной брат его бывшей супруги.

Вместе с сообщниками тот подстерегал под его домом, а когда мужчина возвращался домой и был уже около подъезда, толпа набросилась на него.

Пострадавшему брызнули в лицо из газового балончика, затолкали в машину и вывезли на окраину Киева.

Впоследствии мужчина понял, что схему с угоном придумали его бывшая жена с тещей. Целью женщин было запугивание с целью вымогания денег.

Пока злоумышленников разыскивала полиция, они сами вышли на связь и озвучили сумму выкупа – $2 тыс.

Что говорят в полиции

Угонщиков удалось задержать благодаря уличным камерам наблюдения.

Большинство из них — иностранцы, однако помогал им 29-летний украинец, уже имевший проблемы с законом.

Четверым фигурантам уже сообщили о подозрении. Несмотря на то, что пострадавшего спасли и его жизни ничего не угрожает, за совершенное злоумышленникам может грозить до пяти лет тюрьмы.