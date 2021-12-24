Автобус с детьми попал в аварию в Запорожской области

В четверг, 23 декабря, в Запорожской области перевернулся микроавтобус, который перевозил детей-спортсменов.

По данным полиции, в транспортном средстве на момент аварии было 20 детей в возрасте 10-12 лет.

Их сопровождали трое родителей и тренер. После дорожно-транспортного происшествия все пассажиры отправились к месту назначения на попутном транспорте.

За медицинской помощью обратился лишь тренер юных спортсменов. Характер его травм не указывается.

— Следователем начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, – сообщила полиция.

Правоохранительные органы составили админпротокол по ст. 140 (Нарушение правил, норм и стандартов содержания дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения) УК Украины.

Полиция допросила всех участников и очевидцев аварии, включая детей, которые находились в микроавтобусе.