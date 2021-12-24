В Днепровском районе Киева чуть не утонул человек. Женщина каталась на коньках, когда лед на озере начал трещать.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшая начала тонуть, однако ее удалось спасти.

С помощью гидрокостюма бойцы вытащили человека из ледяной воды. Несмотря на сильный холод на улице, спасатели оперативно оказали помощь гражданке.

В настоящее время ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Женщину доставили ​​к берегу озера Тельбин на Березняках и передали бригаде скорой медицинской помощи.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни погода в Украине будет оставаться очень холодной. Температура воздуха будет держаться на уровне от -2 днем ​​до -12 градусов ночью.

Спасатели призвали местных жителей Киева и гостей столицы быть осторожными, прежде чем наступить на лед в водоемах.

В первую очередь необходимо убедиться, что лед имеет достаточную толщину — в разных местах рек и озер она может быть разной.

Бойцы спасательной службы напомнили, что не следует лишний раз рисковать своей жизнью, а также не нужно выходить на лед в одиночку.