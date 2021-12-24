Мама не давала есть, папа выгонял на мороз: 11-летняя девочка попросила изьять ее из семьи

В Херсонской области из семьи родителей-алкоголиков изъяли 11-летнюю девочку. За помощью в полицию она обратилась самостоятельно.

Инцидент произошел в одном из сел Бериславского района. Девочка позвонила по телефону на линию 102 и призналась, что не знает, как ей дальше жить.

Она объяснила, что родители злоупотребляют спиртным, и после пьяных скандалов отец часто выгоняет мать вместе с дочерью на улицу.

Также девочка призналась, за целый день еще ничего не ела. Когда в дом приехали ювенальные полицейские и представители сельского совета, они убедились, что в холодильнике нет продуктов и готовой пищи.

Отец и мать во время общения с полицейскими находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако женщина подтвердила показания своей дочери.

Что будет с девочкой

В разговоре с инспектором девочка призналась, что боится оставаться с родителями после приезда полиции.

Учитывая ситуацию, было решено временно изъять 11-летнего ребенка из семьи.

После этого правоохранители разыскали родную тетю девочки, и на время она будет проживать с ней.

Вопрос о целесообразности возвращения ребенка в семью будет решаться после проведения всех необходимых проверок.