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Полиция задержала “вора в законе” из санкционного списка СНБО

Абрамова Юлия редактор ленты
Полиция задержала “вора в законе” из санкционного списка СНБО

Полиция задержала “вора в законе” из санкционного списка СНБО по прозвищу Коба Руставского, также разыскиваемого за совершение тяжких преступлений компетентными органами Королевства Испании.

24 декабря суд применил к мужчине экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.

— 1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали “вора в законе” из санкционного списка СНБО, незаконно попавшего на территорию Украины. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, сообщили в полиции.

Кроме того, Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений.

Он создал преступную организацию, заказное убийство во Франции и хранил имущество, полученное преступным путем. Также он являлся так называемым опекуном коронованных представителей преступного мира Испании.

23 декабря, получив соответствующие документы, разрешающие экстрадицию преступника, полицейские задержали его в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Сотрудники полиции задержали банду квартирных воров, которые орудовали на территории Николаевской области.

Злоумышленники выбирали дома зажиточных фермеров, в которые проникали, отжимая металлопластиковые окна, сообщили в местном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, 18 декабря им поступило сообщение от жительницы Нового Буга о похищении из ее дома золотых украшений. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая немедленно начала розыскные мероприятия.

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