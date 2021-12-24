Полиция задержала “вора в законе” из санкционного списка СНБО по прозвищу Коба Руставского, также разыскиваемого за совершение тяжких преступлений компетентными органами Королевства Испании.

24 декабря суд применил к мужчине экстрадиционный арест и отправил в СИЗО.

— 1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали “вора в законе” из санкционного списка СНБО, незаконно попавшего на территорию Украины. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, сообщили в полиции.

Кроме того, Кобу Руставского с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений.

Он создал преступную организацию, заказное убийство во Франции и хранил имущество, полученное преступным путем. Также он являлся так называемым опекуном коронованных представителей преступного мира Испании.

23 декабря, получив соответствующие документы, разрешающие экстрадицию преступника, полицейские задержали его в порядке статей 208 и 582 (особенности задержания лица, совершившего уголовные правонарушения за пределами Украины) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сотрудники полиции задержали банду квартирных воров, которые орудовали на территории Николаевской области.

Злоумышленники выбирали дома зажиточных фермеров, в которые проникали, отжимая металлопластиковые окна, сообщили в местном управлении Нацполиции.

По информации правоохранителей, 18 декабря им поступило сообщение от жительницы Нового Буга о похищении из ее дома золотых украшений. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая немедленно начала розыскные мероприятия.