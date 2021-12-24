Под Кропивницким осудили на 14 лет лишения свободы мужчину, из ревности убившего свою жену (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным местной прокуратуры, трагедия произошла в семье учителей.

– Между супругами возникла ссора на фоне ревности, в ходе которой мужчина набросился на жену с кулаками, после чего нанес многочисленные удары кухонным ножом в область живота, – говорится в сообщении.

Как уточняется, убийство произошло в конце 2018 года в Александрии. Осужденный, согласно опубликованным данным, свою вину не признал.

Приговор суда на данный момент в законную силу еще не вступил, у осужденного есть время на то, чтобы подать апелляцию.

Источник: Кировоградская областная прокуратура