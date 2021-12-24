Разбитые игрушки и украденная елка: в Житомире местные жители портят новогодний городок

Мэр Житомира пожаловался на то, что местные жители изуродовали праздничные декорации в новогоднем городке.

По словам Сергея Сухомлина, в течение трех дней были полностью испорчены две фотозоны на улице Михайловской.

Кроме того, уличные камеры наблюдения зафиксировали, как сразу несколько компаний людей пытались сбить шары на елке. Для этого они вооружились палками, лежащими на обочине.

— У нас некоторые лица просто палками пытались сбить шары на елке: где-то десять разбили, до световых не дотянулись, – уточнил мэр Житомира.

Перед этим, в ночь на 22 декабря, кто-то даже осмелился украсть елку и уйти с ней домой.

— Около полуночи с главной пешеходной улицы города неизвестные украли одну из восьми елок. Воровство зафиксировали камеры МИЦа», – сообщала пресс-служба горсовета.

Нашли ли кого-то из подозреваемых в повреждении праздничных декораций в новогоднем городке, неизвестно.

Правоохранители серию досадных инцидентов в центре Житомира пока не комментировали.

Источник: Житомир. Info