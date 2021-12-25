В Киеве задержали мужчину, взорвавшего гранату под домом скандального юриста

В Киеве задержали 29-летнего мужчину, который по заказу подельников бросил гранату в одно из поместий в Софиевской Борщаговке.

Выяснилось, что владельцем дома является Игорь Мизрах – одиозный юрист, пиарщик, общественный деятель, политтехнолог и даже исполнитель шансона.

В последнее время он находится в центре внимания местных активистов.

— Этот дом атакуют, в него бросают краской, яйцами и другими предметами, – подтвердили в полиции.

Кто планировал взорвать дом

Дерзким подрывником оказался мужчина из Черниговщины. Во время обысков в его квартире были найдены фотографии особняка, где планировался взрыв.

К нападению мужчина готовился несколько недель: выбирал безопасный маршрут, тщательно маскировался, чтобы не засветиться на камерах. Но все же просчитался.

Посреди ночи он подбежал ко двору и изо всех сил швырнул гранату вперед. Взрывчатка не долетела до нужного дома и разорвалась прямо между двумя особняками.

Что говорят в полиции

Владелец дома отказался общаться с журналистами и вызвал полицию охраны. Силовики подтвердили, что приезжают сюда регулярно.

– Здесь постоянно происходят конфликты с активистами. Хозяина привлекают к уголовной ответственности. Активисты в этой связи постоянно собираются у его двора, — добавляют полицейские.

Оказывается, два года назад Игорь Мизрах оказался в центре громкого коррупционного скандала, связанного с фейковой продажей руководящих должностей в Укроборонпроме.

По данным следствия, он являлся одним из руководителей группы мошенников. Однако сейчас кажется, что попасть гранатой в дом Мизраха мог кто-то из его бывших клиентов, так и не получивший желаемую должность.

29-летний задержанный в совершенном признался, однако кто был заказчиком взрыва, рассказывать отказался.