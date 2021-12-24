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В развалившемся доме: одесские подростки случайно нашли пакет с телом младенца

Наташа Тарчевська редактор ленты
В развалившемся доме: одесские подростки случайно нашли пакет с телом младенца

В Одессе обнаружили мертвую новорожденную девочку. Полиция разыскивает мать младенца.

Инцидент произошел в Суворовском районе города. Двое подростков гуляли по улице Сортировочной, и один из них предложил поиграть в заброшенном здании.

Там мальчики и нашли труп девочки в полимерном пакете. Полицию вызвали отцы подростков.

В развалившемся доме: одесские подростки случайно нашли пакет с телом младенца / 3 фотографии

На место страшной находки прибыли криминалисты, следователи и судмедэксперты. Проводятся первоочередные следственные действия, разыскиваются родители умершего ребенка.

Все сведения уже внесены в ЕРДР по ч.1 ст.117 (Убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

После результатов судмедэкспертизы, которая покажет причину младенческой смерти, полиция установит точную квалификацию происшествия.

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Источник: Нацполиция

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