Болгария экстрадировала в Украину гражданина Турции, подозреваемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. В автокатастрофе погибла 11-летняя девочка.

По данным Офиса генерального прокурора, ДТП произошло в октябре 2019 года. Ребенок стоял на тротуаре, когда иностранец за рулем не предоставил дорогу мотоциклу, который вдвое превысил разрешенную скорость движения.

Мотоцикл столкнулся с автомобилем, после чего двухколесный транспорт отбросило на пешехода. Водителя мотоцикла по решению суда посадили за решетку на шесть лет и лишили права управлять транспортными средствами на три года.

Гражданин Турции скрывался от правоохранительных органов и уехал за границу Украины.

Вероятный виновник смертельной аварии находился в международном розыске, а месяц назад подозреваемого задержали на территории Болгарии.

Иностранца экстрадировали в Украину. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого. Досудебное расследование продолжается.