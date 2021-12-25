Лежал в луже крови на путях: в Ивано-Франковске спасли мужчину, которого сбил поезд

В Ивано-Франковске спасли жизнь мужчине, попавшего под поезд. В результате несчастного случая ему повредило обе ноги.

Инцидент произошел 23 декабря на железнодорожном переезде на улице Хриплинской. Мужчину с критическим кровотечением на железнодорожных путях нашли патрульные полицейские.

Правоохранители предоставили пострадавшему медицинскую помощь, чтобы остановить кровь, и вызвали бригаду медиков. Все это время мужчина находился без сознания.

На скорой он был госпитализирован в ближайшую больницу. Никаких подробностей о том, какой именно поезд сбил мужчину и что он делал на железнодорожных путях в позднее время суток, пока неизвестно.

Медики стабилизировали состояние пострадавшего. Все обстоятельства инцидента выясняются следователями.